Тренер сборной России по биатлону Каминский: конфликт на Украине приведёт мир к катастрофе

Старший тренер сборной России по биатлону и бывший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Каминский выразил мнение, что продолжение конфликта на Украине приведёт мир к глобальной катастрофе.

«Если рассматривать олимпийские принципы, то как это происходило на Играх в древности? Боевые действия прекращались на этот период. На месте МОК я бы выступил с таким предложением, чтобы прекратить боевые действия на период проведения Олимпийских игр. Я думаю, что это помогло бы поспособствовать тому, чтобы политики подумали и приняли решение. Понятно, что конфликт уже идёт не между Россией и Украиной. Украинцы — это инструмент, никто уже не спрашивает ничего у того же Зеленского и у самой Украины. Китай к нему не обращается, а Америка только указывает. На сегодня это позиция двух систем. Если это не решить, мир придёт к глобальной катастрофе», — приводит слова Каминского «РИА Новости Спорт».

Напомним, российские биатлонисты отстранены от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. Ранее МОК выдвинул условия, при соблюдении которых российские и белорусские спортсмены смогут вернуться на международные турниры.