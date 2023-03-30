Евгений Гараничев: на последней стрельбе хотел сохранить преимущество. Это меня и сгубило

Биатлонист Евгений Гараничев, представляющий Тюменскую область, прокомментировал победу команды в одиночной смешанной эстафете на чемпионате России — 2023.

«Спасибо за поздравления. Не хотелось упускать золотую медаль, потому что мы с Викой в декабре на Кубке России выиграли, здорово прошли свои этапы. Здесь тоже было желание побороться и победить. Стремились к этому, и всё получилось. Хотя конкуренция была сейчас выше, ведь все команды выставили практически свои оптимальные составы.

Я доволен гонкой, только последним рубежом недоволен. Это волнение, конечно. Я понимал, что сзади достаточно далеко находились Максим Цветков с Даней Серохвостовым, и недоработал последний рубеж, попытался просто побыстрее убежать, хотелось преимущество сохранить, это меня и сгубило», — передаёт слова Гараничева корреспондент «Чемпионата» Ангелина Николаева.