Евгений Гараничев: на последней стрельбе хотел сохранить преимущество. Это меня и сгубило

Биатлонист Евгений Гараничев, представляющий Тюменскую область, прокомментировал победу команды в одиночной смешанной эстафете на чемпионате России — 2023.
«Спасибо за поздравления. Не хотелось упускать золотую медаль, потому что мы с Викой в декабре на Кубке России выиграли, здорово прошли свои этапы. Здесь тоже было желание побороться и победить. Стремились к этому, и всё получилось. Хотя конкуренция была сейчас выше, ведь все команды выставили практически свои оптимальные составы.
Я доволен гонкой, только последним рубежом недоволен. Это волнение, конечно. Я понимал, что сзади достаточно далеко находились Максим Цветков с Даней Серохвостовым, и недоработал последний рубеж, попытался просто побыстрее убежать, хотелось преимущество сохранить, это меня и сгубило», — передаёт слова Гараничева корреспондент «Чемпионата» Ангелина Николаева.
- 30 марта 2023
-
10:31
-
10:27
-
10:27
-
10:12
-
10:11
-
10:05
-
09:57
-
09:39
-
09:37
-
08:00
-
00:09
- 29 марта 2023
-
21:54
-
21:16
-
15:53
-
15:12
-
14:55
-
12:56
- 28 марта 2023
-
20:29
-
18:40
-
18:39
-
18:32
-
18:10
-
17:34
-
17:25
-
16:43
-
16:37
-
15:57
-
14:36
-
13:57
-
13:45
-
13:36
-
13:02
-
12:44
-
12:36
-
12:06