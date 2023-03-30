Буртасова: Батмановы вообще в топе! Очень прикольно, когда отец может поддержать дочку

Биатлонистка Евгения Буртасова, представляющая Новосибирскую область, высказалась о выступлении в сингл-миксте на чемпионате России команды Сахалинской области, в состав которой вошли отец и дочь — Юрий и Анастасия Батмановы.
«Результат Батмановых сегодня удивил, они вообще в топе (смеётся)! Я Максу тоже говорю: «Ты давай там готовься, может, тоже выйдем!» Они молодцы, очень рада за них. Никто же так не делает. Это очень прикольно, когда отец может поддержать дочку. Я бы, наверно, хотела [так же], но такого нет.
Если бы провели соревнования среди пар — муж, жена, отец — мне кажется, вообще прикольные соревнования бы были, интересные. Тогда биатлон у нас вообще не закончится, все вернутся (смеётся). Мне кажется, это очень прикольная идея», — передаёт слова Буртасовой корреспондент «Чемпионата» Ангелина Николаева.
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