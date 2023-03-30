45-летний Батманов прокомментировал выступление с дочерью в сингл-миксте на ЧР

45-летний биатлонист Юрий Батманов прокомментировал своё выступление в одиночной смешанной эстафете на чемпионате России — 2023. Батманов бежал вместе со своей дочерью Анастасией за команду Сахалинской области. Они заняли 14-е место.
«Когда ещё сам бегал, помню, пошёл на финиш в борьбе за третье место, громко крикнул: «Вау!» Может, сегодня тоже попало в кадр, как я после заключительной стрельбы громко крикнул: «Йу-ху!» Я даже в свои лучшие годы из пяти крайне редко попадал. Годы, конечно, берут своё, но я очень рад поучаствовать в таких соревнованиях. Это не то, что привлекает болельщиков, но, может, популяризирует [спорт], мотивирует? Просто в любом возрасте нужно вести здоровый образ жизни и любить биатлон.
В том году нас сняли. Настя неудачно начала, она с семи-восьми выстрелов стреляла, потом я зашёл на круг. Сейчас действительно была задача, чтобы нас не замкнули на круг. Это круто, будем готовиться и на следующий год. У меня было предложение, чтобы и другие родители спортсменов участвовали, но поняли, что других-то и нет, к сожалению. Сейчас есть идея, чтобы сделать смешанный спринт в формате пар – неважно, муж и жена или нет. Например, Даниил Серохвостов бежал бы с Ксюшей Довгой, они же давно живут вместе. Таких пар навскидку примерно восемь. Мне кажется, это было бы очень круто. Я не шучу. Да, в рамках официальных стартов это вряд ли получится сделать, но можно в каком-то формате шоу провести. Опять же популяризация, больше зрителей и болельщиков будут знать о спортсменах», — передаёт слова Батманова корреспондент «Чемпионата» Ангелина Николаева.
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