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Первая команда ХМАО одержала победу в смешанной эстафете на ЧР по биатлону

В Ханты-Мансийске завершилась смешанная эстафета на чемпионате России — 2023 по биатлону. Победителем гонки стала первая команда ХМАО-Югры, в состав которой вошли Елизавета Каплина, Екатерина Носкова, Пётр Пащенко и Никита Поршнев.

Биатлон. Чемпионат России — 2023. Смешанная эстафета. 2х6 км + 2х7,5 км

1. ХМАО-Югра (Елизавета Каплина, Екатерина Носкова, Пётр Пащенко, Никита Поршнев) — 1:12.42,6.

2. Тюменская область (Любовь Калинина, Ксения Шнейдер, Вадим Истамгулов, Александр Поварницын) — отставание 25,5 секунды.

3. ХМАО-Югра — 2 (Ксения Довгая, Алина Кудисова, Алексей Вагин, Дмитрий Иванов) +41,6.

Чемпионат России — 2023 проходит в Ханты-Мансийске до 2 апреля. Следующие гонки пройдут 1 апреля: девушки посоревнуются в эстафете, а мужчины побегут масс-старт.