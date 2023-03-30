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«Честно говоря, пока ничего не понятно». Поршнев — о рекомендациях МОК по допуску россиян

«Честно говоря, пока ничего не понятно». Поршнев — о рекомендациях МОК по допуску россиян
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Российский биатлонист Никита Поршнев, представляющий ХМАО, высказался о рекомендациях Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску российских и белорусских спортсменов на международные соревнования.

«Честно говоря, пока ничего не понятно. Я не сильно вдавался в подробности, так как сосредоточен на чемпионате России. Хочу полностью отбегать его, выступить и в классической эстафете, и в масс-старте, побороться за призовые места. Как я понял, в любом случае нам в ближайшее время ничего не светит. Так что будем настраиваться на наши внутренние старты», — передаёт слова Поршнева корреспондент «Чемпионата» Ангелина Николаева.

Напомним, российские биатлонисты отстранены от международных турниров из-за ситуации на Украине.

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