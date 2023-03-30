Никита Поршнев: первое место ХМАО в смешанной эстафете — суперрезультат. Спасибо команде

Биатлонист Никита Поршнев, представляющий ХМАО, прокомментировал победу своей команды в смешанной эстафете на чемпионате России — 2023.
«Сегодня было попрохладнее. Все думали, что пришла весна и уже будет тепло. Мне нравится, когда тепло, комбинезон надеваешь на голое тело. А сегодня подмерзал, особенно в ветер. Но это особо не сказалось. Я использовал только один дополнительный патрон. Достаточно хорошая эстафета получилась, интересная. До последнего рубежа мы шли вторыми-третьими, и там всё решилось. Спасибо всей команде – все сделали, что могли. Первое место – суперрезультат.
Что по планам дальше? После чемпионата России пообщаюсь со своим тренером Сергеем Ивановичем Белозёровым. Сядем с ним, подумаем, как выстраивать подготовку на будущий сезон», — передаёт слова Поршнева корреспондент «Чемпионата» Ангелина Николаева.
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