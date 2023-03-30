Стали известны критерии отбора биатлонистов в сборную России на сезон-2023/2024

Главный тренер сборной России по биатлону Павел Ростовцев сообщил критерии, по которым биатлонисты будут отбираться в национальную команду на следующий сезон.
«На централизованной подготовке будет по 16 человек у мужчин и женщин, которые на основании мнений тренеров поделятся на две части. То есть восемь по спортивному результату и ещё восемь на усмотрение тренерского штаба.
Что касается восьми человек, которые попадают по спортивному результату: три человека – по рейтингу СБР, четыре – по итогам выступления на финальном этапе Кубка России в Чайковском, чемпионате России в Ижевске и в Ханты-Мансийске. Из девяти гонок в этот мини-зачёт идут семь лучших. И ещё один спортсмен, занявший первое место в рейтинге СБР по юниорам, тоже подключается к основной команде», — сказал Ростовцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ангелиной Николаевой.
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