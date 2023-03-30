«С такой стрельбой ловить нам нечего». Итоги сезона от тренера сборной России по биатлону

Самый необычный в истории российского биатлона сезон подходит к концу. Во время чемпионата страны в Ханты-Мансийске прошёл тренерский совет СБР – важнейшее мероприятие на котором были подведены итоги сезона.

Главный тренер сборной России Павел Ростовцев рассказал «Чемпионату» о том, что обсуждали на тренерском совете, объяснил всё о календаре следующего сезона и системе отбора в национальную команду, а также посетовал, что российские биатлонисты заметно просели в стрельбе.

«Хотим провести соревнования на Камчатке»

– Павел, какие темы обсуждались на тренерском совете?

– В повестке было 13 вопросов. Мы несколько месяцев работали, чтобы подготовиться и представить эту информацию на тренерском совете. Это отчёт от тренеров всех групп и тренера по резерву, проект календарного плана, критерии формирования команд, отбора спортсменов на централизованную подготовку. Были и другие важные вопросы, но они скорее технического характера регламента соревнований. А также мы в очередной раз для тренерского сообщества презентовали идеи и подходы по организации спортивной подготовки для юношей и девушек.

– Какие главные изменения в календарном плане можно выделить?

– В календаре текущего сезона большое количество стартов – 43. На Кубке мира спортсмены бегут 37 гонок. Понятно, что все спортсмены также участвуют в чемпионатах своих стран – это ещё три-четыре гонки, и иногда в сумме получается 40-43, но, выступая на Кубке мира, половина команды не пробегает и 70% от этих 37 гонок. Кто-то не попадает в пасьют, кто-то в масс-старт или в эстафету, поэтому соревновательная нагрузка не такая большая. В России же спортсмены на соревнованиях представляют регионы, получают от них финансирование, и они почти все гонки так или иначе бегут. Поэтому 43 старта – это было очень много. Тренеры говорили мне об этом и о том, что плотный график соревнований не позволяет осуществлять тренировочный процесс в соревновательный период.

Эти вещи мы попытались проработать. У нас были свои предложения, мы их подготовили с тренерским составом сборной во взаимодействии с регионами. Отрадно, что новый календарь на 90% был принят на основании выводов и предложений тренеров сборной команды страны. Поэтому у нас уменьшается количество стартов – в проекте календаря их 37. И, самое главное, у нас чётко выделен главный старт сезона – это Спартакиада сильнейших, которая будет проходить в Златоусте (Челябинская область) с 9 по 19 февраля, именно в период проведения главного старта международного сезона.

Также в этом календаре появились паузы для тренировочных мероприятий. Первый соревновательный блок у нас заканчивается 18 декабря, а второй, январский, начинается 3 января. Поэтому у тренеров и спортсменов будет две недели как отдохнуть, так и подготовиться к январю. Далее 22 января заканчиваются соревнования второго соревновательного блока, и до Спартакиады сильнейших будет достаточно времени, чтобы подготовиться и, желательно, подойти к пику формы именно к Спартакиаде.

Было много дискуссий по чемпионату России. Понятно, что в этом году погодные условия экстремальные, но при проведении чемпионата России в Тюмени в период с 23 марта по 1 апреля есть большая вероятность попадания в такие тёплые погодные условия. Мы взвесили все плюсы и минусы: не так много у нас стадионов, где могут обеспечить качественное проведение соревнований, и с учётом проекта календаря лыжных гонок в последней редакции сдвинули на неделю чемпионат России в Тюмени. Всех это устраивает. Посмотрим, что из этого получится. Приятно, что календарь появился уже в конце текущего сезона, и сегодня есть чёткое понимание по дисциплинам, по местам проведения соревнований следующего сезона, чтобы тренеры могли уже составлять индивидуальные планы для своих спортсменов.

– А если российских биатлонистов допустят до международных стартов?

– В любом случае этот календарь останется для тех, кто будет участвовать в российских соревнованиях, возможно, претерпит изменения, чтобы лучше состыковываться с международным календарём. Как и любой документ, это не догма, в него всегда можно вносить изменения. Главное, чтобы они были выверенные, взвешенные и обоснованные.

– В календаре, помимо Спартакиады, остаются три турнира – Кубок России, чемпионат России и Кубок Содружества, верно?

– Да.

– Соревнования будут проходить в тех же городах, что и в этом сезоне?

– Мы планируем начать сезон в Ханты-Мансийске, потом будет этап в Тюмени, а завершается декабрьский блок этапом Кубка Содружества в Уфе. В январе – Кубок Содружества в Раубичах, потом чемпионат России по неолимпийским дисциплинам в Чайковском, и заканчивается третья соревновательная неделя января «Ижевской винтовкой». Затем Спартакиада, в конце февраля-начале марта Кубок России в Уфе, потом чемпионат России по олимпийским дисциплинам в Тюмени и, традиционно, Уват.

Пока ещё под вопросом, но у нас есть намерение провести в апреле на Камчатке этап Кубка Содружества. Было бы здорово, если бы это всё состоялось. Это позволит продлить сезон, и я знаю потрясающую энергетику и полезность Камчатки, поэтому будет хорошо, если наши спортсмены там смогли бы не только посоревноваться, но и потом закататься, провести какую-то тренировочную работу, совместив приятное с полезным.

– Нет рисков, что в начале сезона ситуация с отменой стартов в Ханты-Мансийске из-за холода повторится?

– Риск есть всегда, но отталкиваемся от того, где в конце ноября гарантированно есть снег.

Павел Ростовцев Фото: vk.com/russianbiathlon

«Наша позиция должна быть единой»

– Белорусская команда не смогла принять участие в большом масс-старте на чемпионате России в Ижевске. Этот момент обсуждался?

– Да, обсуждали. Есть решение, что без разницы, белорусский ты спортсмен или российский – в таких соревнованиях предполагается участие на общих основаниях.

– Тренерские группы остаются прежними?

– Да, планируем, что всё будет так же. Есть очень много работы, и за один сезон мало что можно сделать. Тренерам и спортсменам нужен определённый период, чтобы себя проявить, поэтому пока планируем, что всё останется так. Безусловно, здесь мы прежде всего ориентируемся на те возможности, которые нам предоставляет федеральное министерство спорта, и сейчас у нас те же условия, что были в прошлом году – 16 мужчин и 16 женщин на централизованной подготовке, по восемь юниоров и юниорок.

– По каким критериям будет формироваться состав?

– На централизованной подготовке будет по 16 человек у мужчин и у женщин, которые, на основании мнений тренеров, поделятся на две части. То есть восемь – по спортивному результату, ещё восемь – на усмотрение тренерского штаба.

Что касается восьми человек, которые попадают по спортивному результату, три человека – по рейтингу СБР, четыре – по итогам выступления на финальном этапе Кубка России в Чайковском, чемпионате России в Ижевске и в Ханты-Мансийске. Из девяти гонок в этот мини-зачет идут семь лучших. И ещё один спортсмен, занявший первое место в рейтинге СБР по юниорам, тоже подключается к основной команде.

– На какие моменты сборной сейчас стоит обратить особое внимание?

– Везде есть над чем поработать. Безусловно, и в функциональной подготовке, и в технике передвижения. Конечно, это очень сложно сравнивать сейчас, не имея возможности соревноваться с мировыми лидерами. Но в стрельбе это сделать гораздо проще, потому что те критерии, по которым мы оцениваем – процент попадания общий, лёжа и стоя, общее время работы на рубеже, время работы лёжа, стоя – благодаря современному инструментарию можно сравнить.

И здесь нам похвастаться абсолютно нечем. У нас большой проигрыш во всех группах именно в стрелковых показателях. Да, есть спортсмены, которые держат уровень близкий к мировому, например, по точности стрельбы, но так, чтобы соответствовали и точность, и скорострельность – здесь работы непочатый край. Даже на чемпионате страны в Ханты-Мансийске в практически идеальных условиях люди допускают много промахов – это говорит об отсутствии мастерства.

Или на первенстве России в Красноярске наши лучшие юниоры бегут в идеальнейшей погоде, но идут на четыре-пять штрафных кругов в пасьюте. Да, занимают хорошие места, но показывают плохой спортивный результат. Есть над чем работать. Я думаю, с такой стрельбой нам ловить на международной арене нечего.

– Тема решения МОК от 28 марта обсуждалась?

– Нет, не обсуждалась. Я в это не погружён, потому что очень плодотворно готовились к тренерскому совету – много документов, много формулировок.

Видел различные высказывания, но комментировать их не буду. Знаю одно – позиция нашего государства, министерства спорта, ОКР должна быть едина. И желательно, чтобы спортсмены и тренеры это тоже понимали.