Главный тренер сборной России по биатлону подробно рассказал о календаре сезона-2023/2024

Главный тренер сборной России по биатлону Павел Ростовцев рассказал о календаре на следующий сезон.

«Мы планируем начать сезон в Ханты-Мансийске, потом будет этап в Тюмени, а завершается декабрьский блок этапом Кубка Содружества в Уфе. В январе – Кубок Содружества в Раубичах, потом чемпионат России по не олимпийским дисциплинам в Чайковском, и заканчивается третья соревновательная неделя января «Ижевской винтовкой». Затем Спартакиада, в конце февраля-начале марта Кубок России в Уфе, потом чемпионат России по олимпийским дисциплинам в Тюмени и, традиционно, Уват.

Пока ещё под вопросом, но у нас есть намерение провести в апреле на Камчатке этап Кубка Содружества. Было бы здорово, если бы это всё состоялось. Это позволит продлить сезон, и я знаю потрясающую энергетику и полезность Камчатки, поэтому будет хорошо, если наши спортсмены там смогли бы не только посоревноваться, но и потом закататься, провести какую-то тренировочную работу, совместив приятное с полезным», — сказал Ростовцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ангелиной Николаевой.