Латыпов — о победе в масс-старте ЧР: ощущения отличные. В этой гонке многое получилось
Поделиться
Российский биатлонист Эдуард Латыпов, представляющий Республику Башкортостан, прокомментировал победу в масс-старте на чемпионате России — 2023 по биатлону в Ханты-Мансийске.
«Ощущения отличные, супер, получилось победить в личной гонке, и это очень хорошо. Сегодня многое получилось. При таких погодных условиях — отличный результат. Спасибо всем тем, кто помогал по ходу сезона. У нас большой коллектив, и каждый внёс лепту в мои победы», — передаёт слова Латыпова корреспондент «Чемпионата» Ангелина Николаева.
Биатлон. Чемпионат России — 2023. Масс-старт, 15 км. Мужчины
1. Эдуард Латыпов (Республика Башкортостан) — 36.54,2 (2 промаха).
2. Антон Смольский (Беларусь) — отставание 15,4 секунды (3).
3. Никита Поршнев (ХМАО-Югра) +23,9 (3).
Материалы по теме
Комментарии
- 1 апреля 2023
-
13:19
-
13:09
-
12:37
-
12:27
-
10:58
-
10:47
-
10:26
-
10:12
-
10:10
-
08:00
- 31 марта 2023
-
18:34
-
09:55
-
09:30
- 30 марта 2023
-
21:04
-
20:10
-
16:55
-
16:30
-
16:05
-
15:40
-
15:15
-
15:05
-
14:19
-
14:06
-
14:00
-
13:52
-
13:35
-
13:32
-
13:14
-
12:39
-
11:39
-
10:43
-
10:38
-
10:33
-
10:31
-
10:27
Партнерский контент