Батманова — о четвёртом месте в масс-старте ЧР: максимально обидный результат

Биатлонистка Анастасия Батманова, представляющая Сахалинскую область, прокомментировала четвёртое место в масс-старте на чемпионате России — 2023.

«Результат максимально обидный, очень хотелось медалью завершить сезон. Масс-старт — моя любимая гонка. Чаще всего у меня в ней получается. Я расстроена четвёртому месту. До последнего я думала, что ухожу вторая. Я думала, что еду только за Катей, я не видела девчонок. Я очень расстроена. Думала, что мне хватит одного штрафа, чтобы остаться в тройке. Но почему-то когда я хорошо стреляю, все начинают хорошо стрелять. Нет такого, что все мажут. Блин, это самое неприятное! А так — первый год по женщинам… Наверное, хороший получился сезон.

Какие были эмоции после того, как ушла лидером со второй лёжки? Давления не чувствовала. Мне главное было держать свой темп, а там уже посмотреть, приблизится ли кто ко мне. Всё равно идти вдвоём проще, было бы лучше, если бы она меня догнала. Так, собственно, и получилось. Плюс вывозить спуск вдвоём легче, чем одному идти, скорость выше получается, от девчонок можно уехать. Если бы я была на порядок сильнее, то, конечно, не ждала бы её. Сегодня ещё непростая погода была, поэтому пока так», — сказала Батманова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ангелиной Николаевой.