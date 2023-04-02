Казакевич: люблю подниматься с Дербушевой на пьедестал. Всегда рада её хорошим результатам

Биатлонистка Ирина Казакевич, представляющая Свердловскую область, высказалась о втором месте Тамары Дербушевой в масс-старте на чемпионате России, а также подвела итоги сезона.
«Очень весело, что мы с Тамарой снова вместе на подиуме. Я очень рада, что мы с ней смогли в заключительной гонке этого чемпионата показать такой результат и снова вместе подняться на подиум. Люблю подниматься с ней на пьедестал, наверное, потому что мы очень близки. Я всегда рада за её хорошие результаты. Она большая трудяга, у неё не всегда всё складывается. Она тренируется всегда больше всех, поэтому обидно, как за себя, когда у неё что-то не получается. Сегодня мы смогли в последней гонке показать, что мы — Свердловская область и мы сильны. Думаю, вчерашняя эстафета зарядила нас на успех. И Тамара, и я были настроены сегодня только на самый лучший результат.
Мой сезон складывался не самым удачным образом. Да, были хорошие гонки, но это не то, на что я рассчитывала при такой подготовке. Наверное, этот сезон мне был дан для того, чтобы я работала больше и не расслаблялась. Возможно, сказывается отсутствие международных стартов. Как бы мне ни хотелось говорить о том, что я спокойно отношусь к этому и готова к подобному, по началу сезона, весь декабрь, я испытывала внутреннюю грусть, досаду и разочарование. Я действительно готовилась, Олимпиада дала мне большой заряд для движения вперёд. Мне это далось очень тяжело. И сейчас, когда вынесли уже такой, по сути, приговор, что мы не будем выступать в ближайшее время, я смирилась. Думаю, что следующий сезон будет намного лучше, да и я буду готова на все 100%», — передаёт слова Казакевич корреспондент «Чемпионата» Ангелина Николаева.
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