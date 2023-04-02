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«Честно говоря, не особо и хотелось». Батманова — о том, что не выступит во 2-й части ЧР

«Честно говоря, не особо и хотелось». Батманова — о том, что не выступит во 2-й части ЧР
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22-летняя российская биатлонистка Анастасия Батманова поделилась планами на концовку сезона-2022/2023.

«В Уват я не еду. Мне нужно на Сахалин, делать документы. У меня уже были куплены билеты. Уват почему-то у меня в плане был на 3-4-е число, мы взяли билеты на шестое. А потом Михаил Викторович говорит, что Уват 5-6. Я удивилась. Вот поэтому я и не еду, но, честно говоря, не особо и хотелось. 400 км лететь, до сюда 30 км, потом обратно лететь с двумя пересадками, нет, спасибо», — сказала Батманова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ангелиной Николаевой.

С 5 по 6 апреля в Увате пройдёт вторая часть чемпионата России – 2023 по биатлону, первая прошла в Ханты-Мансийске. Там пройдут индивидуальные гонки.

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