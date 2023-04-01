Король российского биатлона. Эдуард Латыпов вырвал победу на последней стрельбе!

Эдуард Латыпов – настоящий король российского биатлона. По крайней мере, на чемпионате России – 2023. После упущенной победы в спринте Буйвол из Камышлы взял золото в пасьюте и масс-старте. А гонка с общего старта была очень напряжённой, ведь медали были разыграны на последней стрельбе.

Нервная гонка

Со старта гонки Латыпов шёл в лидерах вместе с Серохвостовым. Только, в отличие от Даниила, промазавшего дважды на первой лёжке, Эдуард на ноль отработал на рубеже и вышел на единоличное первое место. За второй круг Латыпов увеличил собственное преимущество с 4,2 до 9,5 секунды. Такое небольшое ускорение не помешало лидеру сборной точно отработать на втором рубеже. Идеально отстреляли и большинство преследователей: Антон Смольский, Алексей Вагин, Карим Халили и Антон Бабиков.

На третьем круге же Латыпов не спешил, видимо, экономя силы перед проблемной стойкой. Вот только это ему никак не помогло – на рубеже Эдуард допустил два промаха. К счастью для башкирского биатлониста, ошибок не избежали и соперники: Вагин зашёл на один круг, Смольский и Бабиков – на два. На ноль из ближайших преследователей отработал только Халили, а ещё хорошая стрельба позволила вклиниться в борьбу Емерхонову и Томшину.

После стойки первым шёл Вагин, Латыпов – в 13,5 секунды от него. Халили был третьим, уступая 14,7 секунды, Емерхонов – четвёртым с отставанием 18,6 секунды. Томшин и Смольский замыкали топ-6, проигрывая больше 20 секунд.

К заключительной стрельбе ситуация изменилась: Эдуард вышел на первое место, Евгений и Карим остались при своих, а Василий и Антон сократили отставание. Любой из этой шестёрки мог как претендовать за победу, так и вообще остаться без медали. Всё решала последняя стрельба.

«Сегодня многое получилось»

Удивительно, но практически все потенциальные медалисты допустили промахи. Единственным, кто совладал со стойкой, был Латыпов. Отстреляв на ноль, Эдуард ушёл на последний круг лидером. На выходе с рубежа 13,5 секунды ему проиграл Вагин, зашедший на один штрафной круг. Тройку замкнул Смольский, также допустивший один промах. Он проигрывал Латыпову 16,9 секунды. В топ-5 вошли Карим Халили и Никита Поршнев, которые на последнем рубеже промазали по разу и отставали на 26 секунд.

Пока Эдуард спокойно катил за своим золотом, в группе преследователей шла борьба за медали. Довольно быстро Антон переместился на второе место, а Никита – на третье, оттеснив Алексея и Карима. В итоге на финише Латыпов стал первым, Смольский – вторым, а Поршнев – третьим. В топ-6 вошли Вагин, Емерхонов и Халили, проигравшие лидеру более полминуты.

«Ощущения отличные, супер, получилось победить в личной гонке, и это очень хорошо. Сегодня многое получилось. При таких погодных условиях – отличный результат. Спасибо всем тем, кто помогал по ходу сезона. У нас большой коллектив, и каждый внёс лепту в мои победы», – сказал Латыпов.

На чемпионате России мужчинам предстоит пробежать ещё одну гонку – классическую эстафету. Она запланирована на завтра, 2 апреля.