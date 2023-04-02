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«Получается, я его сделала». Батманова рассказала о заочной борьбе с Емерхоновым на ЧР

«Получается, я его сделала». Батманова рассказала о заочной борьбе с Емерхоновым на ЧР
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22-летняя российская биатлонистка Анастасия Батманова прокомментировала четвёртое место в масс-старте на чемпионате России – 2023 в Ханты-Мансийске.

«Очень хотелось обогнать Женю Емерхонова сегодня. И мне стрёмно, что он тоже вроде как четвёртый. Хотя, по-моему, перед ним Смольский, то есть он пятый. Получается, всё равно его сделала. Вот так, Женёк! (смеётся) «Блин, он же заехал четвёртым, ничего-ничего, надо брать медаль», — я так подумала. А в итоге четвёртая.

Атмосфера на турнирах обалденная, она помогала весь сезон держаться в тонусе. Оказывается, что есть люди, которые болеют не за лидеров, а за тех, кто в десятке. Это удивляет! Ко мне подходят и просят сфоткаться, а я в шоке. Думаю: «Откуда вы вообще меня знаете?!» Наверное, где-то по телеку краем показывали. Меня удивляло, когда болельщики из местного города приходили! Откуда они вообще меня знают? Я просто с Сахалина, а не с Хант!» — сказала Батманова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ангелиной Николаевой.

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