Биатлонист Серохвостов – о зарплатах футболистов: понятно, почему у них больше денег

Российский биатлонист Даниил Серохвостов поделился мнением о тренировочном процессе биатлонистов и футболистов и об уровне заработной платы у них.
«Я видел, как тренируются хоккеисты, претензий к ним вообще нет. По поводу футболистов, конечно, возникают вопросы, потому что я видел команду, может, второй лиги, смотрел, как они тренируются, и мне было даже как-то стыдно, что я столько тренируюсь, а они нет. Ладно я, но лыжники, у них нет стрельбы, и они ещё больше тренируются, чем мы, а заработок у нас с ними плюс-минус одинаковый, и обидно, что кто-то пашет 35-36 часов в неделю, а футболисты, может, часов 12 (улыбается). Конечно, у нас циклический вид спорта, он тяжелый, но если бы платили за тяжесть, думаю, всё-таки больше всех получали бы те, кто работает на заводах, в шахтах, а не спортсмены.
Но понятно, почему у футболистов намного больше денег, чем у нас – у них куча букмекеров, это людям интересно, у них есть просмотры, стримы", — сказал Серохвостов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Ангелине Николаевой.
- 3 апреля 2023
-
10:42
-
10:37
-
10:31
-
10:24
- 2 апреля 2023
-
22:24
-
19:33
-
18:13
-
16:50
-
15:26
-
14:49
-
14:39
-
14:30
-
14:29
-
14:10
-
13:49
-
13:34
-
12:35
-
12:21
-
10:49
-
10:43
-
10:42
-
10:36
-
10:32
-
10:26
-
10:25
-
10:19
-
10:14
-
10:05
-
09:55
-
09:41
-
09:13
-
08:00
- 1 апреля 2023
-
20:09
-
15:18
-
15:17