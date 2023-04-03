Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Биатлонист Серохвостов – о зарплатах футболистов: понятно, почему у них больше денег

Биатлонист Серохвостов – о зарплатах футболистов: понятно, почему у них больше денег
Аудио-версия:
Комментарии

Российский биатлонист Даниил Серохвостов поделился мнением о тренировочном процессе биатлонистов и футболистов и об уровне заработной платы у них.

«Я видел, как тренируются хоккеисты, претензий к ним вообще нет. По поводу футболистов, конечно, возникают вопросы, потому что я видел команду, может, второй лиги, смотрел, как они тренируются, и мне было даже как-то стыдно, что я столько тренируюсь, а они нет. Ладно я, но лыжники, у них нет стрельбы, и они ещё больше тренируются, чем мы, а заработок у нас с ними плюс-минус одинаковый, и обидно, что кто-то пашет 35-36 часов в неделю, а футболисты, может, часов 12 (улыбается). Конечно, у нас циклический вид спорта, он тяжелый, но если бы платили за тяжесть, думаю, всё-таки больше всех получали бы те, кто работает на заводах, в шахтах, а не спортсмены.

Но понятно, почему у футболистов намного больше денег, чем у нас – у них куча букмекеров, это людям интересно, у них есть просмотры, стримы", — сказал Серохвостов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Ангелине Николаевой.

Материалы по теме
«Отвели меня в полицию, но там узнали и отпустили». Позитивные истории от Серохвостова
Эксклюзив
«Отвели меня в полицию, но там узнали и отпустили». Позитивные истории от Серохвостова
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023