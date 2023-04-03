Биатлонист сборной России рассказал, как полиция задержала его в аэропорту в день рождения

Российский биатлонист Даниил Серохвостов рассказал о задержании полицией в аэропорту в день рождения.
«В прошлом году мне на день рождения сделали подарок в аэропорту в Тюмени. Я случайно пронёс патроны в рюкзаке, забыл их вытащить после гонки, потому что я заболел и вещи никак не перетаскивал – просто всё покидал и отправил машиной в Новосибирск. Остался один рюкзак, и я его даже не проверял. Утром у меня была температура, а уже вечером я улетал в Новосибирск на самоизоляцию.
В аэропорту мне было так хреново, я прохожу, а мне говорят: «У вас патроны». Я думаю: «Да как так-то? Я сейчас уже умру просто и ещё и не улечу никуда». В итоге меня задержали, и давай мне читать лекцию. Но у меня была копия разрешения, то есть всё нормально. Они меня записали, я написал, почему их пронёс, меня отвели в полицию, полицейский меня узнал, мы с ним сфоткались, и меня отпустили. Вот такой подарок мне сделали – отпустили (улыбается).
Там ещё все из службы безопасности аэропорта смеялись, что у меня день рождения. И каждый, кто приходил и смотрел мой паспорт, такой: «Ой, у тебя же сегодня день рождения». А мне было так плохо, и я думал: «Вот мне вообще не смешно» (улыбается)», — сказал Серохвостов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Ангелине Николаевой.
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