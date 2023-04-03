«Мы не люди для них». Ольга Зайцева — об условиях допуска россиян на международные старты

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Зайцева высказалась о рекомендациях Международного олимпийского комитета (МОК), связанных с условиями возвращения российских спортсменов на международные соревнования.

Россиянам предлагают вернуться как нейтральным атлетам, при этом не будут допущены те, кто активно поддерживает СВО, а также военнослужащие и представители командных видов спорта.

«Однозначно не согласна с такой постановкой вопроса, что для поездки на Олимпиаду надо подписать какие-то бумажки. Ехать мы категорически не должны, и наше руководство должно принять решение, а спортсмены будут его исполнять.

Это решение неприемлемое, жестокое, ущемляет все права человека. Я даже слов не могу найти, какие МОК нам дал рекомендации. Мы не люди для них. Мы должны игнорировать эти рекомендации и сказать своё решение, что нет «никаких нейтральных флагов, никаких бумажек не подписывать, только российский флаг, только спортсмены России».

Это политика идёт. Мы — спортсмены, как воины на спортивной арене, поэтому, конечно, должны прислушиваться к своему руководству. И вот эти люди, которые предлагают это, они разделяют нас на два общества, ссорят нас. А все знают: когда поссоришь сильную команду, страну, происходит разлад. У них такая тенденция, они вносят разлад в нашу страну. Они знают, что наша страна — самая сильная, наши спортсмены — самые сильные. Они понимают, что без наших спортсменов соревноваться им плохо, хоть они, может, это и не озвучивают, но им грустно без нас. Я ещё раз повторюсь, что наши спортсмены — самые сильные, самые лучшие. Наша страна — великая держава. Все остальные страны, конкретно Америка, нам завидуют и делают такие заявления, чтобы нас укусить.

Это всё пройдёт. Сейчас, да, к сожалению, такая ситуация, но это всё кончится. Настанет нормальное мироздание, в котором будут существовать нормальные люди, всё будет по-человечески, по богу. Тогда и вернутся все соревнования и Олимпиада. Все вернутся к нормальному течению жизни. Сейчас же просто какой-то водоворот. Это просто реально надо переждать, собраться с силами, принять. Со стороны опытного спортсмена скажу, что всё это проходящее, потом будет лучше. В жизни всегда даётся какой-то урок, препятствие, чтобы мы росли на нём, учились. Молодым спортсменам тяжело, но они должны прислушиваться к старшим. Ещё раз повторюсь, всё это пройдёт, всё будет восстановлено. Потом уже будут победы Олимпийских игр, спортсмены России.

Я думаю, что это неинтересно — завоёвывать медали в нейтральном статусе. Эти условия, они уничтожают сущность человека. Мы должны упасть перед ними на колени, как говорят простые люди, подписаться, чтобы поехать на Олимпиаду. Я считаю, что это того не стоит», — сказала Зайцева в интервью Общественной службе новостей.