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Линн Перссон перенесла две операции за две недели

Линн Перссон перенесла две операции за две недели
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Олимпийская чемпионка в эстафете, шведская биатлонистка Линн Перссон сообщила, что перенесла две операции за две недели, и рассказала о своём текущем состоянии.

«Чувствую себя прекрасно, ощущаю облегчение. Надеюсь, что всё будет хорошо. Операция планировалась давно. Мы ещё прошлой весной обсуждали возможность операции, но тогда времени было в обрез. Тогда мы приняли решение перенести всё на год. В течение сезона появились боли в паховой области, поэтому тянуть уже было нельзя», — приводит слова Перссон SVT.

Напомним, Перссон на протяжении сезона испытывала боли в бедре, плече и паховой зоне, что мешало ей на тренировках и в соревнованиях. Несмотря на это, Перссон завоевала три медали на прошедшем чемпионате мира в Оберхофе (Германия).

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