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Шведская биатлонистка Линн Перссон перенесёт операцию на следующей неделе

Шведская биатлонистка Линн Перссон перенесёт операцию на следующей неделе
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Олимпийская чемпионка в эстафете шведская биатлонистка Линн Перссон перенесёт операцию на следующей неделе.

28-летняя спортсменка на протяжении сезона испытывала боли в бедре, плече и паховой зоне, что мешало ей на тренировках и в соревнованиях. Тем не менее, Перссон завоевала три медали на прошедшем чемпионате мира в Оберхофе (Германия).

«Остальные части тела приходилось больше нагружать, чтобы компенсировать дискомфорт. После выходных будет операция на паховой области. Потом я пройду дополнительное обследование, чтобы выявить другие проблемы и подобрать лечение. Я очень хочу получить возможность тренироваться больше. После операции будет реабилитация», — приводит слова Перссон Expressen.

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