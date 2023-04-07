Аухенталлер — о Вирер: она прошла путь от кумира до друга

Итальянская биатлонистка Ханна Аухенталлер рассказала про отношение к трёхкратному бронзовому призёру Олимпийских игр, четырёхкратной чемпионке мира Доротее Вирер.
«Когда я была маленькой девочкой, я смотрела на Доротею как на идола, а теперь я могу вместе с ней и Ребеккой Пасслер стоять на подиуме. Для меня очень важно быть в одной команде с ней. Мы можем многому у неё научиться. Она прошла путь от кумира до товарища по команде и друга», – приводит слова Аухенталлер Fondo Italia.
Ханна Аухенталлер совместно с Доротеей Вирер стала чемпионкой мира в эстафете по биатлону в феврале нынешнего года в Оберхофе (Германия) в составе женской команды Италии. В личном зачёте у Ханны лучшим результатом было лишь 17-е место в индивидуальной гонке на 15 км в Эстерсунде (Швеция).
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