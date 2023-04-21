Губерниев — о Грухвиной: лыжники, смелее переходите в биатлон, и будет вам счастье

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев высказался о попадании лыжницы Анны Грухвиной в расширенный список кандидатов в сборную России по биатлону на сезон-2023/2024.

«О, лыжница Анна Грухвина перешла в биатлон! Неплохо. Лыжники, смелее переходите в биатлон, и будет вам счастье. Глоток свежего воздуха и новые горизонты в спорте!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Ранее Союз биатлонистов России (СБР) опубликовал расширенный список кандидатов в сборную России по биатлону на предстоящий сезон. По итогам прошлого сезона лучшим биатлонистом страны стал призёр Олимпийских игр и чемпионата мира Эдуард Латыпов, набравший 1162 очка. Лучшей среди женщин стала российская биатлонистка Виктория Сливко. На её счету 1026 очков.