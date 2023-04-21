«Пример Шевченко должен стать заразительным». Губерниев — о переходе Грухвиной в биатлон

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев положительно оценил переход лыжницы Анны Грухвиной в биатлон.

«Пример Шевченко должен стать заразительным. Наташа — большая молодец. В 22 года добилась больших успехов в биатлоне, научилась стрелять. Шашилов — молодец. Она сейчас икона стиля.

Призываю лыжников и лыжниц смелее переходить в биатлон. Глоток свежего воздуха и новые перспективы. Во время отстранения самое время учиться стрелять. Когда нас примут обратно в семью, можно будет побеждать на международных соревнованиях.

Грухвина — красотка. Будем её ждать, прославлять. Она совершила мощнейший медийный прорыв, что тоже очень важно. Мы знаем, что лыжники прекрасны. Однако мы знаем, что там есть определённое сектантство при Николае Павловиче Романове образца 1849 года. Биатлон — это вид спорта, который живёт в XXI веке. Сектантство в лыжах — это отнюдь не спортсмены, а люди постарше», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.