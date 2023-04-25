«Больше всего меня расстраивает глупость». Дмитрий Губерниев — о хейте в свой адрес

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, как относится к хейту в свой адрес.

«Что-то читаю, но отношусь к этому умозрительно. Так или иначе, это всё равно мои поклонники. Цепляет ли что-то? Я иногда отвечаю, порой жёстко. Больше всего меня расстраивает глупость. Очень не люблю, когда необразованные и неумные люди воинствующим тоном пишут откровенные глупости. Сейчас я, как все нормальные люди, болею за Яна Непомнящего, который может вернуть в Россию шахматную корону. Мне пишут: «Какое отношение он имеет к стране?» Ребята, мы обсуждаем шахматы!

Мне также всё равно, что думает тот или иной артист. Я его слушаю, я же с ним не блины пеку по утрам и не детей крещу. Я люблю артиста за песни, а что он говорит, меня волнует мало. А у нас сейчас всех стало всё волновать. Хватит, угомонитесь, стукачи! Доносчику – первый кнут! Вспомним о великом и могучем русском языке», — приводит слова Губерниева Metaratings.