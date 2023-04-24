Груз лидерства. Как Ян Непомнящий ослабил схватку и не стал бороться за победу

В биографиях многих чемпионов мира можно найти воспоминания о том, как же мучительно легенды «доплывали» до короны при перевесе в счёте. Вроде бы до чемпионского венка рукой подать, но соперник бьётся из последних сил, и окончание марафонской дистанции превращается в пытку.

Первый русский чемпион Александр Алехин, лидировавший с непобедимым доселе кубинцем Хосе-Раулем Капабланкой, весь матч жутко мучился с зубной болью, и под конец она только обострилась. Несгибаемый первый советский чемпион Михаил Ботвинник жаловался на то, что испытывал кошмарные перегрузки на финише матч-турнира 1948 года. Гарри Каспарова (включён в список физических лиц, выполняющий функции иностранного агента. – Прим. «Чемпионата») в последних партиях второго матча с Анатолием Карповым в 1985-м преследовали мысли, что каждая ничья приближает к цели, и в итоге он дал возможность уступавшему в счете сопернику вернуться в борьбу.

Похоже, что сейчас груз лидерства страшно давит на Яна Непомнящего – после удачной новинки и не самой лучшей реакции чёрных россиянин при первой же возможности форсировал упрощения, сохранив лидерство со счётом 6:5.

Ян Непомнящий (Россия) — Дин Лижэнь (Китай)

Матч за звание чемпиона мира — 2023. 11-я партия

1.e4 e5 2.Кf3 Кc6 3.Сb5 a6 4.Сa4 Кf6 5.0–0 Сe7 6.d3

Неторопливая расстановка, в которой у обоих противников большой опыт. Ян не раз играл так белыми, а Дин – чёрными.

6…b5 7.Сb3 d6 8.a3 Кa5 9.Сa2 c5 10.Кc3 Сe6

Чёрные намечают встречную игру на ферзевом фланге, но ослабили поле d5, куда россиянин сразу планирует вторгнуться.

11.Сg5 0–0 12.С:f6 С:f6 13.Кd5 g6

Ян Непомнящий — Дин Лижэнь. Матч за звание чемпиона мира — 2023. 11-я партия

14.Фd2!

На практике встречалось 14.b4 Кc6 15.Фd2 Сg7 16.Кg5 Сd7!, но идея Непомнящего значительно сильнее – зачем прогонять коня с края доски, где он стоит не самым лучшим образом?

14… Сg7 15.Кg5 c4!?

Здесь уже на 15… Сd7 сильно 16.f4, но солиднее 15… Кc6. Китайский гроссмейстер вновь, как и две партии назад при игре чёрными, отвечает острым, но нервным решением, однако опять выходит сухим из воды.

16.К:e6 f:e6 17.Кe3 Сh6 18.Лad1 Лb8

Ян Непомнящий — Дин Лижэнь. Матч за звание чемпиона мира — 2023. 11-я партия

19.d:c4

Пешки чёрных уязвимы, и можно было просто уйти из-под связки 19.Фe2! С:e3 20.Ф:e3 со стойким преимуществом. Но Ян верен своей стратегии удерживать перевес в счёте в целом матче, поэтому берёт курс на размены, и дело ожидаемо заканчивается довольно быстрой ничьей.

19… К:c4 20.С:c4 b:c4 21.Ф:d6 Ф:d6 22.Л:d6 С:e3 23.f:e3 Л:f1+ 24.Кр:f1 Л:b2

25.Л:e6

Белые остались с лишней пешкой, но за счёт активности чёрной ладьи всюду получается ничья 25.Л:a6 Л:c2 26.Л:e6 c3.

25… Л:c2 26.Л:a6 Лa2 27.Лc6 Л:a3 28.Л:c4 Л:e3 29.Крf2 Лa3 30.Лc5 Лa2+ 31.Крf3 Лa3+ 32.Крg4 Лa2

Ян Непомнящий — Дин Лижэнь. Матч за звание чемпиона мира — 2023. 11-я партия

33.Крh3

Увы, чёрная ладья везде преследует белого короля, поэтому шансов на выигрыш нет: 33.Крg5 Л:g2+ 34.Крf6 Лf2+.

33… Лe2 34.Л:e5 Крf7 35.Крg3 Крf6 36.Лe8 Крf7 37.Лe5 Крf6 38.Лe8 Крf7 39.Лe5 Ничья.

Впереди очередной выходной в чемпионском матче, и теперь всех интригует важнейший вопрос: пойдёт ли в 12-й партии китайский гроссмейстер на последний и решительный штурм? Или продолжит маневрировать, откладывая игру на все деньги для последней, 14-й встречи основного времени?