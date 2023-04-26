Глава IBU Олле Далин отреагировал на обвинения в адрес Андерса Бессеберга в коррупции

Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далин высказался об обвинениях в адрес экс-главы организации Андерса Бессеберга в коррупции.

«Я и другие в первую очередь реагировали на замедленные процессы вокруг дел о допинге. Чистый спорт близок моему сердцу, поэтому меня удручало, что рассмотрение дел затягивалось. Я сразу с этим разобрался. Но было непросто. Сделали ли мы достаточно? Трудно судить. Понятно, что мы пытались высказываться, когда были несогласны, но руководство союза имело серьёзную власть. Было трудно выступить с другой точкой зрения.

Предлагали ли мне взятки? Нет, никогда. Думаю, я не тот человек, к которому можно пойти с подобным предложением. Зная моё отношение к взяткам, вы бы не рискнули мне такое предложить», — приводит слова Далина TV2.