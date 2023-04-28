Биатлонисты Батманова и Томшин отпраздновали свадьбу

Биатлонисты сборной России Анастасия Батманова и Василий Томшин отпраздновали свадьбу. Об этом спортсмены сообщили в своих социальных сетях.

Спортсмены зарегистрировали брак ещё в октябре 2022 года, однако из-за грядущего соревновательного сезона торжественную часть было решено отложить на весну. Свадьба прошла в Екатеринбурге, за городом, в перерыве между последними стартами сезона-2022/2023 и началом майских сборов у биатлонистов.

Ранее Василий Томшин сообщал, что Анастасия Батманова планирует взять его фамилию, однако пока неизвестно, произойдёт это в ближайшее время или после окончания спортсменкой профессиональной карьеры.

В рейтинге биатлонистов России Василий Томшин в сезоне-2021/2022 занимал третье место, уступая только Александру Логинову и Эдуарду Латыпову. Анастасия Батманова стала одной из самых заметных спортсменок России в сезоне-2022/2023.