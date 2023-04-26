«А у нас праздник». Супруга Латыпова показала архивное фото в честь годовщины их свадьбы

Дарья Латыпова, супруга трёхкратного призера Олимпийских игр – 2022 по биатлону Эдуарда Латыпова, опубликовала в социальных сетях архивное фото с мужем в честь годовщины их свадьбы.
«А у нас сегодня праздник. Пятая годовщина свадьбы», — подписала фото Дарья, добавив эмодзи «сердце».
Фото: из личного архива Дарьи Латыповой
Эдуард и Дарья сыграли свадьбу в 2018 году. Через год, 24 июля, у них родилась дочь Виктория.
На прошедших Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай) уроженец Камышлы (Самарская область) Латыпов завоевал три бронзовые медали: в смешанной эстафете, гонке преследования и мужской эстафете. Это лучший показатель среди российских биатлонистов.
Латыпов, как и другие российские биатлонисты, полностью пропустил международный сезон-2022/2023 из-за бана. Эдуард стал обладателем титула на альтернативном турнире – Кубке Содружества.
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