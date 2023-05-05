Бабиков: к Губерниеву отношусь позитивно, он добро для российского биатлона

Чемпион мира 2017 года в эстафете, четырёхкратный чемпион Европы, российский биатлонист Антон Бабиков рассказал, был ли он не прав в скандальных ситуациях, которые преследуют его на протяжении немалой части карьеры.

У Бабикова был майонезный конфликт с известным комментатором Дмитрием Губерниевым. Кроме того, Антон якобы отказался приезжать в эстафету в Хохфильцене-2018, из-за непонятной ситуации с отбором в национальную команду биатлониста отправляли с Кубка мира на российские соревнования без винтовки. Также известен скандал Бабикова с тренером Андреем Падиным.

«Был ли где-то не прав? Хотя бы отчасти – везде. Но всё не так категорично. Естественно, я не отказывался от эстафеты. Но, видимо, в той ситуации мне нужно было сделать что-то иначе, чтобы не было таких последствий.

В ситуации с Губерниевым я, видимо, недостаточно точно объяснил свою позицию. Меньше всего хотел задевать чьи-то чувства. Просто пытался сделать лучше – это к тому самому вопросу о качественном питании. Но к Дмитрию отношусь позитивно, он добро для российского биатлона.

Я реально виноват, что в силу молодости и горячести агрессивно повел себя с Падиным. После этого много раз говорил, что он один из лучших наших специалистов. Другое дело, что и у него непростой характер. Вот мы и столкнулись. Помирились ли? Да, нормально общаемся. Он знает, что я его реально уважаю, считаю отличным тренером и слова плохого не скажу.

По оружию в 2019-м я сам пострадавший? Да, вот только я не сумел найти дипломатического выхода из той ситуации. Но даже из-за этого всего не собираюсь себя переделывать и говорить не так, как на самом деле думаю. Мои слова могут воспринимать по-разному, но я, по крайней мере, готов за них постоять», — приводит слова Бабикова Sports.ru.