«YouTube сильно выбивал меня из колеи». Необычные истории о российских биатлонистах

Бабиков и бокс, Цветков и бальные танцы, Халили и марафоны — и другие факты о биатлонистах сборной, которые вы вряд ли знали.

А вы знали, что Максим Цветков встал на лыжи в три года, но до биатлона успел попробовать себя в бальных танцах? В курсе, что Ирина Казакевич могла стать звездой большого тенниса. Догадывались, что Динара Алимбекова в детстве занималась вязанием и играла на фортепиано?

Во время этапа Кубка России в Ханты-Мансийске сильнейшие биатлонисты России и Беларуси отвечали на вопросы юных спортсменов. Вопросы подчас были нестандартными, как и рассказанные спортсменами истории.

«Занималась искусством, но выбрала биатлон»

В первую очередь ребята поинтересовались, а чем же звёзды биатлона сами занимались в детстве, прежде чем встали на лыжи и взяли винтовку.

«Меня привели в лыжные гонки, когда мне было три года, мой первый тренер – это отец, – начал рассказывать о спортивной биографии Максим Цветков. – Понятно, что в семье продвигали лыжные виды спорта, но я очень долго занимался баскетболом в школьной секции и ходил на бальные танцы».

«Он и правда любит танцевать, – с улыбкой заметил Бабиков, а потом сказал и про себя. – Я занимался три года боксом, потом ушёл в биатлон».

Тамара Дербушева рассказала об Ирине Казакевич: «Ирина переживала, что её не взяли в большой теннис, а так она сейчас была бы звездой тенниса».

Ирина Казакевич Фото: РИА Новости

«Я в детстве много чем занималась. Это и вязание, и танцы, и пение, и фортепиано. Больше занималась искусством, но сделала выбор в пользу биатлона», – поделилась звезда сборной Беларуси Динара Алимбекова.

«Я долго занимался многоборьем, около пяти лет, потом перешёл в волейбол, после чего в биатлон», – продолжил Антон Смольский.

«Я занимался карате, самбо, но дольше всего – большим теннисом», – описал свои детские спортивные увлечения Карим Халили.

«Если пропускаю тренировку — я уже проиграла»

Динара Алимбекова ответила на вопрос о том, что мотивирует её в биатлоне:

«Когда я только начала заниматься биатлоном, я, можно сказать, была лучшей у нас в Беларуси по своему возрасту. И как только появились девочки, которые начали меня обыгрывать, у меня возникла мотивация больше тренироваться и победить тех, кто сильнее меня. Когда пошли первые успехи по взрослым, я почувствовала вкус победы и мне захотелось повторять это снова и снова».

Также олимпийская чемпионка рассказала о том, начинает ли она расслабляться на тренировках после успешного выступления на крупных соревнованиях.

Динара Алимбекова Фото: РИА Новости

«Наверное, бывает такое, что ты думаешь на тренировке, что ты и так сильный, можешь дать себе слабину и пропустить одно или два упражнения, а потом наверстать. Но на самом деле это не так – всё нужно выполнять. Я очень ответственно отношусь к этому, поэтому, если я пропускаю тренировку, мне кажется, что я уже проиграла кому-то, что-то упустила.

Думаю, какая-то звёздность не появляется у спортсменов, потому что мы понимаем, сколько труда вложено в каждый результат, в каждую гонку. И это всё нужно постоянно повторять, чтобы добиваться успеха».

«YouTube-канал сильно выбивал из колеи»

Карим Халили поделился секретом подготовки к гонкам:

«Как меня учил тренер сборной России по лыжам Егор Сорин, нужно составлять расписание в день перед стартом, чтобы всё было разложено по полочкам, и уже в день гонки действовать по нему, чтобы ничего не сбивало».

А Максим Цветков рассказал, почему забросил свой YouTube-канал:

«Я тот человек, который не воспринимает такую подготовку, когда нужно всё расписывать, потому что если что-то перед гонкой пойдёт не так, например, автобус не в ту минуту приедет, то ты уже будешь думать, что всё, ничего не получилось и у тебя этот день не удался. Поэтому лучше стараться, чтобы не было моментов, которые могут выбить тебя из колеи. Как раз мой YouTube-канал сильно выбивал из колеи, потому что это он требовал очень много времени. Если кто-то захочет этим заниматься, пожалуйста, ребята, подумайте дважды», – посоветовал юным биатлонистам Цветков.

«Только в 20 лет начал понимать, как относиться к стрельбе»

Максима Цветкова также попросили рассказать, какие мысли крутятся в его голове, когда он стоит на пьедестале, и как он справляется со стрельбой.

«Если это международные старты, на пьедестале ты думаешь о своей семье, о родных, о своей стране, о том, что ты здесь стоишь, а другие люди, возможно, на это смотрят, болеют за тебя. Это очень волнительный момент. Я вспоминаю наш пьедестал на чемпионате мира, когда перепутали наш гимн и нам пришлось петь (улыбается). Это было очень волнительно».

«Родители рано поставили меня на лыжи, но в биатлон я пришёл только в 18 лет, и первые два года я стрелял, вообще не понимая, что делаю. Только лет в 20, когда попал в юниорскую команду благодаря тренеру, который привёл меня к тому, что нужно думать и анализировать, я начал понимать, как относиться к стрельбе», – поделился своей историей Максим Цветков.

«Хочется поучаствовать в гонке на 70 км»

Также спортсмены ответили на вопрос о том, что привлекает их в биатлоне.

Карим Халили: «Лыжи и стрельба (улыбается). Это, наверное, один из самых интересных видов спорта, потому что два вида совмещены в одном».

Карим Халили Фото: РИА Новости

Антон Смольский: «Биатлон – это очень непредсказуемый вид спорта. Выходя на старт, ты даже не догадываешься, кто может выиграть и быть в призах. И именно этот азарт всегда привлекает в биатлоне».

Антон Бабиков: «Истории как моих товарищей, так и великих спортсменов показывают, что можно столкнуться с отсутствием результатов, травмами и личными переживаниями, но если ты любишь этот вид спорт, веришь в себя, то всегда найдёшь мотивацию выходить на тренировки и добиваться целей. В нашем виде спорта даже те люди, которые выиграли олимпийское золото, всё равно продолжают желать ещё чего-то. Предела нет. Тем более с той конкуренцией, которая есть в последние годы в биатлоне».

А в заключение Антон Бабиков и Карим Халили рассказали юным спортсменам о самых длинных дистанциях, которые они преодолевали.

«Самая большая дистанция, которую я бежал, это кросс на 60 км и один раз 60 км на лыжах, хотя на лыжах, конечно, это не так много», – сказал Бабиков.

«Я преодолевал 50 км – обычный лыжный марафон. Очень люблю бегать марафоны. В рамках чемпионата России по лыжным гонкам есть 70 км, хочется поучаствовать, но пока никак не доеду туда», – поделился Халили.