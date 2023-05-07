Линн Перссон: хочу тренироваться и бегать в гонках без боли

Олимпийская чемпионка в эстафете шведская биатлонистка Линн Перссон рассказала о своём состоянии и реабилитации после двух операций.
«Реабилитация после операций прошла успешно, но есть ещё одна проблема — старая травма ноги. Она причиняет много боли. Ничего не сломано, но нога опухла и временами болит. Это отражается на тренировках, потому что трудно работать в полную силу, испытывая боль. Надеюсь, к новому сезону я буду готова. Хочу тренироваться и бегать в гонках без боли», — приводит слова Перссон Ski-Nordique.
Напомним, Перссон на протяжении прошлого сезона испытывала боли в бедре, плече и паховой зоне, что мешало ей на тренировках и в соревнованиях. Несмотря на это, Перссон завоевала три медали на прошедшем чемпионате мира в Оберхофе (Германия).
- 7 мая 2023
-
09:41
- 6 мая 2023
-
17:32
-
14:27
- 5 мая 2023
-
17:52
-
17:39
-
16:59
-
15:31
-
15:20
-
15:08
-
11:00
-
10:52
-
10:25
- 4 мая 2023
-
19:57
-
19:11
-
13:53
- 3 мая 2023
-
21:25
-
20:24
-
20:17
-
16:06
-
15:50
-
15:42
-
13:28
-
11:19
-
10:12
-
09:32
- 2 мая 2023
-
19:06
-
18:33
-
17:15
-
09:36
- 1 мая 2023
-
23:04
- 30 апреля 2023
-
18:43
-
17:18
-
11:47
- 29 апреля 2023
-
09:31
- 28 апреля 2023
-
11:42