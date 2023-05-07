Линн Перссон: хочу тренироваться и бегать в гонках без боли

Олимпийская чемпионка в эстафете шведская биатлонистка Линн Перссон рассказала о своём состоянии и реабилитации после двух операций.

«Реабилитация после операций прошла успешно, но есть ещё одна проблема — старая травма ноги. Она причиняет много боли. Ничего не сломано, но нога опухла и временами болит. Это отражается на тренировках, потому что трудно работать в полную силу, испытывая боль. Надеюсь, к новому сезону я буду готова. Хочу тренироваться и бегать в гонках без боли», — приводит слова Перссон Ski-Nordique.

Напомним, Перссон на протяжении прошлого сезона испытывала боли в бедре, плече и паховой зоне, что мешало ей на тренировках и в соревнованиях. Несмотря на это, Перссон завоевала три медали на прошедшем чемпионате мира в Оберхофе (Германия).