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Лидер сборной Австрии по биатлону Катарина Комац-Иннерхофер рассказала о беременности

Первая австрийка, одержавшая победу на этапе Кубка мира по биатлону, лидер женской биатлонной сборной Австрии Катарина Комац (в девичестве Иннерхофер) сообщила о своей беременности в социальных сетях. Спортсменка выложила фотографии с мужем на личную страничку.

Фото: Социальные сети Катарины Иннерхофер

«Впереди увлекательное время. Мы с нетерпением ждёт этого прекрасного нового приключения», — написала Комац под постом.

Биатлонное сообщество уже поздравило Иннерхофер в комментариях. Пополнением в семье восхитились Элиза Гаспарин, Екатерина Юрлова-Перхт, Симон Эдер, Ванесса Хинц, Лиза Тереза Хаузер, Федерика Санфилиппо и Доротея Вирер. Поздравления оставил и официальный аккаунт Международного союза биатлонистов (IBU).

Год назад Катарина Иннерхофер вышла замуж за австрийского биатлониста Давида Комаца.