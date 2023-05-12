Биатлонисты Семён Сучилов и Михаил Первушин завершили профессиональные карьеры
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Российские биатлонисты 30-летний Семён Сучилов и 24-летний Михаил Первушин завершили профессиональные карьеры, сообщает руководитель пресс-службы Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Аверьянов в своём телеграм-канале.
Напомним, Сучилов дебютировал на Кубке мира на этапе в Оберхофе (Германия) в январе 2019 года. Спортсмен является двукратным чемпионом Универсиады 2017 года и двукратным бронзовым призёром тех соревнований. Первушин трижды становился чемпионом мира среди юношей, а также завоевал две бронзовые награды первенства мира по юниорам.
Ранее СБР объявил расширенный состав сборной России на сезон-2023/2024. Примечательно, что Первушин попал в расширенный список мужской национальной команды.
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