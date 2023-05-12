Антона Бабикова не вызвали в сборную России на централизованную подготовку к новому сезону

Чемпиона мира 2017 года в эстафете, четырёхкратного чемпиона Европы, российского биатлониста Антона Бабикова не взяли на централизованную подготовку к сезону-2023/2024 в составе сборной России по биатлону, сообщает комментатор Дмитрий Губерниев в своём телеграм-канале.

Напомним, ранее Союз биатлонистов России (СБР) объявил расширенный состав национальной команды на следующий сезон. Бабиков попал в этот список.

В минувшем сезоне Бабиков стал лучшим в зачёте масс-стартов Кубка России по биатлону. 31-летний спортсмен, представляющий Республику Башкортостан, набрал 159 очков. Вторым в таблице стал победитель общего зачёта соревнований Карим Халили (123 очка). Александр Поварницын (123) — на третьем месте.