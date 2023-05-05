Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Бабиков: хочу верить, что на КМ много людей, которые хотели бы видеть русских спортсменов

Бабиков: хочу верить, что на КМ много людей, которые хотели бы видеть русских спортсменов
Аудио-версия:
Комментарии

Чемпион мира 2017 года в эстафете, четырёхкратный чемпион Европы, российский биатлонист Антон Бабиков предположил, как воспримут возвращение российских спортсменов их соперники по Кубку мира.

«Там тоже есть как люди, которые думают сами, так и те, кто делегирует это телевизору. Так что отношение у всех будет разное. Но так было всегда. Когда мы приехали в Пхёнчхан-2018, нас разве все с объятиями встречали? У многих были претензии. Сейчас всё ещё более глобально.

Но я хочу верить, что там много людей, которые хотели бы видеть русских спортсменов и соревноваться с ними. Не обострять и пытаться делать громкие заявления, не особо зная ситуацию, а стараться делать мир лучше. Всё-таки спорт должен объединять», — приводит слова Бабикова Sports.ru.

Материалы по теме
«Никогда больше не повторю подобного». Норвежец Йоханнес Бё провёл невероятный сезон
«Никогда больше не повторю подобного». Норвежец Йоханнес Бё провёл невероятный сезон
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023