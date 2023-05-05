Бабиков: хочу верить, что на КМ много людей, которые хотели бы видеть русских спортсменов
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Чемпион мира 2017 года в эстафете, четырёхкратный чемпион Европы, российский биатлонист Антон Бабиков предположил, как воспримут возвращение российских спортсменов их соперники по Кубку мира.
«Там тоже есть как люди, которые думают сами, так и те, кто делегирует это телевизору. Так что отношение у всех будет разное. Но так было всегда. Когда мы приехали в Пхёнчхан-2018, нас разве все с объятиями встречали? У многих были претензии. Сейчас всё ещё более глобально.
Но я хочу верить, что там много людей, которые хотели бы видеть русских спортсменов и соревноваться с ними. Не обострять и пытаться делать громкие заявления, не особо зная ситуацию, а стараться делать мир лучше. Всё-таки спорт должен объединять», — приводит слова Бабикова Sports.ru.
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