Губерниев — о невызове Бабикова: новый вице-президент СБР приступил к развалу сборной

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал решение руководства Союза биатлонистов России (СБР) не вызвать биатлониста Антона Бабикова на централизованную подготовку к новому сезону в составе национальной команды.
«Сильное решение СБР! Бабиков — лицо нашего биатлона и далеко не худший в команде по итогам сезона. Как и ожидалось, новый вице-президент СБР по спортивным рюмкам приступил к развалу сборной страны. Дальше будет хуже, не переживайте! В нашем биатлоне есть что разваливать. Надеюсь, Минспорт и ЦСП ситуацию исправят. Люди, принимавшие решение по Антону, идут против биатлона, болельщиков и страны. Это надо остановить!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.
Ранее СБР объявил расширенный состав национальной команды на следующий сезон. Бабиков попал в этот список.
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