Российская биатлонистка Наталия Шевченко назвала своих кумиров в спорте

Российская биатлонистка Наталия Шевченко рассказала, кто является её кумиром в спорте.
«Всегда затрудняюсь ответить на этот вопрос, потому что я никогда пристально не смотрела биатлон, не была фанаткой, не болела за кого-то персонально. Я оттренировалась год в биатлоне, но не смотрела пристально за кем-то, отдельно не изучала его биографию, историю.
А в лыжах… Я никогда не восхищалась кем-то из иностранных лыжников. Понятно, что у половины мира кумир – это Петтер Нортуг или Терезе Йохауг. Но всё равно мы к ним не так любовно относимся, как к своим спортсменам из России. Сейчас для меня пример – это Наталья Непряева и тот же Александр Большунов. Они очень много работают и на протяжении всех сезонов выигрывают, всегда берут медали. Плюс Наташа в олимпийский сезон и «Тур де Ски» выиграла, и общий зачёт Кубка, и медали взяла на Олимпиаде», — сказала биатлонистка в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Ангелине Николаевой.
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