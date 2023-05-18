В Екатеринбурге суд признал недействительным диплом главы СБР Виктора Майгурова

Диплом о высшем образовании главы Союза биатлонистов России Виктора Майгурова признан поддельным. Соответствующее решение принял Кировский районный суд Екатеринбурга — об этом свидетельствуют данные из картотеки дел.

Иск с требованием признать недействительным документ о высшем образовании, который свердловчанин получил в Уральском институте коммерции и права по специальности «юриспруденция», был подан 2 марта к частному лицу и образовательной организации.

«Вынесено заочное решение по делу судьёй Дёминой Татьяной Николаевной», — сообщается в карточке дела. Также сказано, что третьи стороны (Минобрнауки и СибГУФК) не имели никаких претензий и требований.

Ранее СМИ сообщали, что в 2011 году Виктора Майгурова уволили из департамента физической культуры и спорта ХМАО из-за поддельного диплома по специальности «тренер-преподаватель биатлона», выданного Сибирской государственной академией физической культуры.