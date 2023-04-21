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Президент СБР Майгуров: благодарю Вяльбе за содействие по переходу Грухвиной в биатлон

Президент СБР Майгуров: благодарю Вяльбе за содействие по переходу Грухвиной в биатлон
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Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров прокомментировал попадание лыжницы Анны Грухвиной в расширенный список кандидатов в сборную России по биатлону на сезон-2023/2024.

«Исполком утвердил расширенный список 48 кандидатов в мужскую и женскую сборные команды страны по биатлону. Четыре человека – Александр Логинов, Кристина Резцова, Ульяна Нигматуллина и Анна Грухвина – включены в список по решению тренерского совета СБР, остальные – на основании спортивных результатов, показанных в сезоне-2022/2023. Анна Грухвина – одарённая лыжница уровня сборной России. Благодарю Елену Валерьевну Вяльбе за содействие по её переходу в биатлон. На централизованную подготовку из этого списка попадут 32 человека, 16 останутся в ближайшем резерве», — приводит слова Майгурова пресс-служба СБР.

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