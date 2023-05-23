Фото: Эмиль Хегле Свендсен и Тарьей Бё веселятся на совместном отдыхе в Испании

Четырёхкратный олимпийский чемпион, 17-кратный чемпион мира, норвежский биатлонист Эмиль Хегле Свендсен и трёхкратный олимпийский чемпион, 11-кратный чемпион мира, норвежский биатлонист Тарьей Бё проводят совместные семейный отдых в Марбелье (Испания). Их забавное фото опубликовала в своих социальных сетях супруга старшего Бё Гита Симонсен.

Фото: из личного архива Гиты Симонсен

Напомним, старший Бё и Свендсен – лучшие друзья. Эмиль завершил карьеру в 2018 году. Тарьей – крёстный отец сына Свендсена, Магнуса.

Свендсен завоевал четыре золотые награды ОИ, является 12-кратным чемпионом мира и обладателем Кубка мира, а также четвёртым в истории биатлонистом, которому удалось завоевать 10 и более золотых медалей на чемпионатах мира среди мужчин, и вторым биатлонистом после Уле-Эйнара Бьорндалена, сумевшим выиграть медали во всех дисциплинах ЧМ.