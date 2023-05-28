Кентен Фийон Майе: в следующем сезоне я намерен дестабилизировать Йоханнеса Бё

Двукратный олимпийский чемпион 2022 года, обладатель «Большого хрустального глобуса», французский биатлонист Кентен Фийон Майе рассказал о планах на предстоящий сезон.
«Прошлый сезон был сложнее предыдущего. Мне нужно было взять более длительный перерыв, потому что я почувствовал остаточную усталость, не позволявшую мне тренироваться в полную силу. Мои амбиции до сих пор велики: я хочу вновь стать обладателем «Большого хрустального глобуса» и чемпионом мира. Намерен дестабилизировать Йоханнеса Бё, который минувшей зимой просто летал. Он великолепен, лучший в истории, на мой взгляд. Йоханнес действительно постоянно совершенствуется. Я стремлюсь сделать то же самое и победить его. На протяжении всей карьеры я предпочитал быть охотником, а не добычей. В конце прошлого сезона Йоханнес поблагодарил меня и сказал, что мои результаты его мотивировали. Я надеюсь сказать ему нечто подобное в конце следующего сезона», — приводит слова Фийона Майе Ski-Nordique.
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