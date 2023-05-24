Ветле Шоста Кристиансен: я на пути к тому, чтобы разорвать Йоханнеса Бё на трассе

Норвежский биатлонист Ветле Шоста Кристиансен признался, что сосредоточен на борьбе с партнёром по сборной Норвегии Йоханнесом Бё в следующем сезоне.

«Я постоянно думаю о том, как победить Йоханнеса. Для того, чтобы приблизиться к его результатам, необходимо вносить изменения в подготовку к сезону. Я на пути к тому, чтобы разорвать его на трассе. Чувствую, что способен одолеть его. Я не хочу всегда быть номером два или три», — приводит слова Кристиансена TV2.

Напомним, по итогам прошлого сезона обладателем «Большого хрустального глобуса» у мужчин стал пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Бё. В первую тройку общего зачёта Кубка мира, помимо него, вошли Стурла Холм Легрейд и Ветле Шоста Кристиансен.