«Несправедливая ситуация». Каминский — о решении по зарплатам в сборной России по биатлону

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский высказался о ситуации с зарплатами в национальной команде. Ранее сообщалось, что Минспорта РФ не будет платить зарплату трём спортсменам из группы Каминского – Ильназу Мухамедзянову, Ларисе Куклиной и Евгению Емерхонову.

«Честно говоря, абсолютной неожиданностью стало решение по Куклиной и Василию Томшину, который выше Ильназа в рейтинге стоял. Ну и всё-таки, исходя из каких критериев составлялся список? За что платится зарплата? Наверное, она должна платиться не за будущие, а за конкретные достижения.

Чемпион России и двукратная чемпионка России хотя бы половину ставки в ЦСП заслужили. Но решили – буду говорить «мы», потому что я тоже вхожу в тренерский совет, — иначе. Но итоговый документ мы не видели.

Я бы назвал ситуацию несправедливой. Если зарплата платится за тренировки, тогда у нас должна быть благотворительная, а не спортивная организация. А если спортивная – тогда надо платить за результат или за совокупность результатов, а не потому, что кто-то хороший, а кто-то плохой», — сказал Каминский в эксклюзивном интервью «Чемпионату».