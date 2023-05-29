«Несправедливая ситуация». Каминский — о решении по зарплатам в сборной России по биатлону

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский высказался о ситуации с зарплатами в национальной команде. Ранее сообщалось, что Минспорта РФ не будет платить зарплату трём спортсменам из группы Каминского – Ильназу Мухамедзянову, Ларисе Куклиной и Евгению Емерхонову.
«Честно говоря, абсолютной неожиданностью стало решение по Куклиной и Василию Томшину, который выше Ильназа в рейтинге стоял. Ну и всё-таки, исходя из каких критериев составлялся список? За что платится зарплата? Наверное, она должна платиться не за будущие, а за конкретные достижения.
Чемпион России и двукратная чемпионка России хотя бы половину ставки в ЦСП заслужили. Но решили – буду говорить «мы», потому что я тоже вхожу в тренерский совет, — иначе. Но итоговый документ мы не видели.
Я бы назвал ситуацию несправедливой. Если зарплата платится за тренировки, тогда у нас должна быть благотворительная, а не спортивная организация. А если спортивная – тогда надо платить за результат или за совокупность результатов, а не потому, что кто-то хороший, а кто-то плохой», — сказал Каминский в эксклюзивном интервью «Чемпионату».
- 29 мая 2023
-
15:41
-
15:15
-
15:06
-
14:50
- 28 мая 2023
-
18:25
-
12:45
-
12:24
-
11:17
- 27 мая 2023
-
16:25
-
16:18
-
15:40
-
15:33
-
15:20
-
13:45
-
11:57
-
11:39
-
11:28
-
11:10
- 26 мая 2023
-
23:51
-
13:20
- 25 мая 2023
-
20:40
-
19:59
-
13:24
-
11:40
-
11:06
-
10:30
-
10:22
- 24 мая 2023
-
13:58
-
09:58
- 23 мая 2023
-
00:22
- 22 мая 2023
-
10:57
- 21 мая 2023
-
15:55
-
15:48
- 20 мая 2023
-
17:47
- 19 мая 2023
-
14:54