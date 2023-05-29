Каминский: не приветствую, что история с зарплатами в сборной вышла наружу

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский высказался о ситуации с зарплатами в национальной команде. Ранее сообщалось, что Минспорта РФ не будет платить зарплату трём спортсменам из группы Каминского – Ильназу Мухамедзянову, Ларисе Куклиной и Евгению Емерхонову.

«Честно говоря, я не знаю, кто обратился к Дмитрию Губерниеву. Спортсмены, наверное, были доведены до отчаяния. Повторю, что, на мой взгляд, ситуация несправедливая. Это мы, тренеры, ко всему привычные. Я уж особенно. Я более спокойно на всё реагирую, чем они. Получилось так, как получилось. Конечно, я не приветствую, что это всё вышло наружу, но, возможно, это поможет ещё что-то изменить, если документы пока не подписаны в Минспорта. Мне кажется, если директор ЦСП не поставил свою подпись, в его силах попросить СБР ещё раз уточнить эти списки.

Дмитрий Губерниев или кто-то другой раскручивал бы тему – неважно. У Губерниева, как мы все знаем, огромная аудитория, соответственно, и резонанс получился громким. Плохо, если такое войдёт в систему и спортсмены будут по любому поводу пользоваться подобным. Кстати говоря, до того, как спортсмены пообщались с Павлом Александровичем, они вели себя довольно спокойно. А потом резко возмутились», — сказал Каминский в эксклюзивном интервью «Чемпионату».