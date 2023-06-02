Губерниев отреагировал на жалобу со стороны президента СБР Майгурова

Известный спортивный комментатор и журналист Дмитрий Губерниев отреагировал на обращение, направленное президентом Союза биатлонистов России (СБР) Виктором Майгуровым руководству «Матч ТВ». В письме глава СБР осудил действия Губерниева и обвинил журналиста в хамстве.

«Ребята, тут пришла информация из СБР. Оказывается, журналисты не имеют права давать оценку общественной организации, в данном случае СБР! Вот оно как. А спортсмены, лишённые зарплат, тоже права не имеют? Как интересно. Реально всё утро угораю от смеха! Я тоже не готов мириться — мириться с огульной человеческой глупостью и подлостью», — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Напомним, Губерниев критиковал руководство СБР из-за ситуации с лишением биатлонистов сборной России зарплат.