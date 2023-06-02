«Не готовы мириться с хамством». Глава СБР пожаловался руководству «Матч ТВ» на Губерниева

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров направил письмо генеральному директору «Матч ТВ» Александру Тащину, в котором осудил действия комментатора телеканала Дмитрия Губерниева. Ранее Губерниев критиковал руководство СБР из-за ситуации с лишением зарплат биатлонистов сборной России.
«Союз биатлонистов России благодарит вас за сотрудничество в прошедшем спортивном сезоне-2022/2023 гг. Производство трансляций и показ соревнований, которые ООО «Национальный спортивный канал» осуществляет на мировом уровне, особенно важен для мотивации спортсменов и популяризации нашего вида спорта. Мы видим в вашем телеканале надёжного и долгосрочного партнёра, и с большим уважением относимся к вашей работе.
Однако при этом сотрудник вашего телеканала, телекомментатор Дмитрий Губерниев, используя личные социальные сети, телевизионные программы канала и сайт канала, регулярно выступает с оскорблениями в адрес как всего Союза биатлонистов России, так и руководства СБР, чем наносит прямой репутационный ущерб нашему сотрудничеству. Мы всегда были открыты к конструктивному диалогу, но не готовы мириться с огульным хамством.
Союз биатлонистов России является общероссийской общественной организацией. Оценку его деятельности дают его члены – региональные федерации биатлона, а также Министерство спорта РФ, Олимпийский комитет России. Надеюсь, что это обращением не останется без вашего внимания, и мы продолжим наше взаимовыгодное сотрудничество», — говорится в письме, текст которого приводит «Весь спорт».
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