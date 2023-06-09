Максим Цветков решил провести самостоятельный сбор в Дёмино
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Призёр Олимпийских игр, чемпион мира в эстафете российский биатлонист Максим Цветков сообщил, что перед сбором национальной команды в Раубичах (Беларусь) решил потренироваться самостоятельно в Дёмино (Ярославская область).
Для централизованной подготовки Цветков вошёл в группу Сергея Башкирова. Минувший сезон Цветков из-за проблем со здоровьем завершил досрочно, не став участвовать в марафонской гонке в рамках чемпионата России, которая прошла в Увате.
«Говорят тут можно нормально потренироваться, что думаете? Через 6 дней выезжаем на сбор в Раубичах, а пока самостоятельная работа в Дёмино», — написал Цветков на своей странице в «ВКонтакте».
В Дёмино в минувшем сезоне проходили сборы национальной команды и этап Кубка страны.
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