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Чемпионы мира и призёры Олимпиады не попали в сборную России по биатлону — что случилось?

От сборной России по биатлону отказались чемпионы мира. Что произошло?
Ангелина Николаева
Состав сборной России по биатлону
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Новый состав биатлонной национальной команды удивил отсутствием лидеров. Даже звёздам места не нашлось.

СБР опубликовал новый состав сборной России на централизованную подготовку к сезону-2022/2023. Серьёзных изменений в структуре тренерских групп и составе нет, однако в списках сборной не оказалось сразу двух чемпионов мира — Александра Логинова и Антона Бабикова, а также призёров Олимпиады-2022 Кристины Резцовой и Светланы Мироновой.

Кристина Резцова

Кристина Резцова

Фото: РИА Новости

Тренерские группы остались прежними

Напомним, ещё в прошлом сезоне сборная России была поделена на четыре группы подготовки. Основная часть мужской команды работала в группах Юрия Каминского и Сергея Башкирова, женщины – в группах Михаила Шашилова и Артёма Истомина.

В группе Каминского, за исключением призёра Олимпийских игр Латыпова, собрались более молодые спортсмены, которые ещё недавно выступали на юниорском уровне, в то время как группа Башкирова по составу выглядела внушительнее. Под его руководством работали чемпионы мира Александр Логинов, Антон Бабиков и Максим Цветков, призёр Кубка мира Александр Поварницын и Василий Томшин.

Что касается результатов в сезоне, в гонках чемпионата России в Рыбинске, Ижевске, Ханты-Мансийске и Увате спортсмены группы Каминского завоевали девять медалей, пять из которых золотые. Группа Башкирова чуть уступила по количеству наград — биатлонисты взяли семь медалей, в том числе три золотые.

Спортсмены Истомина выиграли наибольшее количество медалей — 13, но ни одна из них не была золотой. Спортсменки Шашилова увезли с чемпионата России меньше медалей — восемь, но половина из них золотые.

На тренерском совете по итогам сезона все группы подготовки получили оценку «удовлетворительно», а вице-президент СБР по спорту Павел Ростовцев отметил, что тренерские группы на следующий сезон останутся прежними.

Результаты групп сборной России:
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Новый состав сборной

Серьёзных изменений в составе сборной на сезон-2023/2024 нет. Однако первое, что бросается в глаза — это отсутствие в списках чемпионов мира Антона Бабикова и Александра Логинова. И если Логинов в прошедшем сезоне пропускал значительное количество гонок из-за проблем со здоровьем, то Бабиков выступал весь сезон, занял седьмое место в рейтинге СБР и проходил в команду по спортивному принципу, поэтому его непопадание в команду кажется особенно странным. Сообщается, что Логинов и Бабиков отказались от централизованной подготовки.

Группа Юрия Каминского: Эдуард Латыпов, Роман Ерёмин, Денис Иродов, Ильназ Мухамедзянов, Александр Корнев, Евгений Емерхонов; Лариса Куклина.

Группа Сергея Башкирова: Александр Поварницын, Василий Томшин, Кирилл Бажин, Иван Колотов, Максим Цветков, Олег Домичек.

Что касается женских групп, в составе не оказалось Светланы Мироновой, которая пропустила большую часть прошлого сезона, а также Кристины Резцовой, которая не выступала из-за беременности. Также в списках нет ещё одного призёра Олимпийских игр — Ульяны Нигматуллиной, которая также стала мамой в прошедшем сезоне. Напомним, ранее Ульяна находилась на самоподготовке и тренировалась с мужем.

Светлана Миронова

Светлана Миронова

Фото: РИА Новости

Группа Михаила Шашилова: Ирина Казакевич, Тамара Дербушева, Анастасия Шевченко, Наталия Шевченко, Анастасия Батманова, Юлия Шеллер, Кира Дюжева, Анна Грухвина.

Группа Артёма Истомина: Даниил Серохвостов, Карим Халили; Екатерина Носкова, Елизавета Каплина, Ксения Довгая, Алина Кудисова, Анастасия Гореева, Наталья Гербулова, Анастасия Зырянова, Анастасия Гришина.

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Также стоит отметить, что в состав попали сразу несколько молодых спортсменов, для которых следующий сезон будет первым на взрослом уровне — это Денис Иродов, Олег Домичек, Кира Дюжева, Юлия Шеллер, Анастасия Зырянова и Анастасия Гришина.

Как и сообщалось ранее, в группе Михаила Шашилова будет готовиться бывшая лыжница Анна Грухвина.

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