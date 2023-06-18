Французский биатлонист Эмильен Жаклен выступит в марафоне Монблан

Французский биатлонист Эмильен Жаклен примет участие в марафоне Монблан, который пройдёт с 22 по 25 июня, сообщает Le Dauphine Libere.

Марафон пройдёт в Шамони. В программу соревнований входит восемь забегов в трейлраннинге. Трейлраннинг — дисциплина, в которой спортсмены бегут по природному рельефу.

Ранее Жаклен пропустил старт предсезонной подготовки сборной Франции к сезону-2023/2024 из-за участия в велотуре по Хорватии с пятикратным олимпийским чемпионом по биатлону Мартеном Фуркадом и французским биатлонистом Антоненом Гигонна.

Жаклен досрочно завершил сезон-2022/2023. Позже экс-тренер французской сборной Венсан Виттоз сообщил, что спортсмен находится в депрессии, чем вызвал гнев со стороны Жаклена.